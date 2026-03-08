Зимняя Олимпиада — 2026
Пряные сырники с карамелизированными яблоками — готовлю из рисовой муки для максимальной пользы: идеально к завтраку

Фото: D-NEWS.ru
Магия этого блюда — в идеальном балансе. Теплые, мягкие сырники с хрустящей корочкой и прохладная ложка греческого йогурта. Сладкая, почти десертная творожная основа и кисловатые, пряные яблоки в карамели. Каждая вилка собирает все компоненты воедино, создавая взрывное, но гармоничное сочетание, от которого невозможно отказаться.

Для сырников: творог (540 г) протираю через сито или измельчаю блендером. Добавляю желтки (2 шт.), семена из стручка ванили и рисовую муку (3 ст. л.). Тщательно вымешиваю до однородной, пластичной массы. Формирую небольшие круглые котлетки и обваливаю каждую в рисовой муке для панировки.

Обжариваю сырники на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного или сливочного масла на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Для карамелизированных яблок: яблоки (4 шт.) мою, удаляю сердцевину и нарезаю тонкими дольками. В сотейнике или сковороде с высокими бортами растапливаю сливочное масло (100 г), добавляю сахар (100 г) и молотую корицу (1 ч. л.). Довожу до образования однородной карамели.

Выкладываю в карамель нарезанные яблоки и на среднем огне, помешивая, тушу 5–7 минут, пока яблоки не станут мягкими, но не развалятся, а карамель немного не загустеет.

Подаю теплые сырники, полив их карамелизированными яблоками вместе с соусом. Сверху добавляю ложку холодного греческого йогурта.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
еда
рецепты
завтраки
сырники
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
