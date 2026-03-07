Забыла о драниках: теперь на моей кухне правят бал творожные сырники с манкой и изюмом — пышные и нежные

Забудьте о драниках: теперь на моей кухне правят бал творожные сырники с манкой и изюмом — пышные и нежные. Беру творог, манку и изюм — и жарю золотистые сырники прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или уютного перекуса. Его необычность в том, что манка вместо муки делает сырники невероятно воздушными, тающими во рту, а изюм добавляет приятную сладость и сочность. Получается обалденная вкуснятина: румяные, пышные сырники с хрустящей корочкой и мягкой, нежной серединкой, в которой прячутся янтарные изюминки. Они такие легкие, что кажутся невесомыми, и исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете заварить чай. Даже те, кто равнодушен к творогу, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 300 г творога, 1 яйцо, 3 ст. ложки манки, 2 ст. ложки сахара, щепотка соли, ванилин, 50 г изюма, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой, добавьте яйцо, сахар, соль и ванилин, перемешайте. Всыпьте манку и изюм, тщательно вымесите. Оставьте массу на 15–20 минут, чтобы манка набухла. Сформируйте сырники, обжарьте на разогретой сковороде с маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем.

