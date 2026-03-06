Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури: это легко — нужны творог, горсть муки и яйца

Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури: это легко — нужны творог, горсть муки и яйца

Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури! Это легко — нужны творог, горсть муки и яйца. Вкус таких хачапури бесподобен: сливочная нежность творога, пикантность сыра, а в середине — жидковатый желток.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 3 яйца, 150 г муки, 50 г твердого сыра, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте одно яйцо, соль, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Сыр натрите на мелкой терке. Разделите тесто на 2 части, каждую раскатайте в овальную лепешку. По краям сформируйте бортики, защипните концы, придавая форму лодочки. Выложите на противень с пергаментом, посыпьте бортики тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут. Затем достаньте, аккуратно разбейте в центр каждой лодочки по яйцу и верните в духовку еще на 5-7 минут до желаемой степени готовности яйца.

Ранее стало известно, как приготовить омлет с сыром в духовке — похож на пирог, нежный, как суфле.