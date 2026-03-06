Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 22:31

Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури: это легко — нужны творог, горсть муки и яйца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Больше не жарю сырники на завтрак — запекаю хачапури! Это легко — нужны творог, горсть муки и яйца. Вкус таких хачапури бесподобен: сливочная нежность творога, пикантность сыра, а в середине — жидковатый желток.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 3 яйца, 150 г муки, 50 г твердого сыра, щепотка соли, 1/2 ч. л. разрыхлителя.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте одно яйцо, соль, перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Сыр натрите на мелкой терке. Разделите тесто на 2 части, каждую раскатайте в овальную лепешку. По краям сформируйте бортики, защипните концы, придавая форму лодочки. Выложите на противень с пергаментом, посыпьте бортики тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке 10-12 минут. Затем достаньте, аккуратно разбейте в центр каждой лодочки по яйцу и верните в духовку еще на 5-7 минут до желаемой степени готовности яйца.

Ранее стало известно, как приготовить омлет с сыром в духовке — похож на пирог, нежный, как суфле.

Проверено редакцией
Читайте также
Микроволновка спешит на помощь: готовим сырный ленивый пирог за 7 минут
Семья и жизнь
Микроволновка спешит на помощь: готовим сырный ленивый пирог за 7 минут
Полпачки творога и горстка сыра — жарю хачапурики за 10 минут, вкуснее и нежнее грузинских
Общество
Полпачки творога и горстка сыра — жарю хачапурики за 10 минут, вкуснее и нежнее грузинских
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Семья и жизнь
Один пирожок — и утро удалось: редкий сибирский рецепт с творогом
Взяла лимон и хурму и преобразила творожную запеканку. Соседи думают, что пеку чизкейк
Общество
Взяла лимон и хурму и преобразила творожную запеканку. Соседи думают, что пеку чизкейк
Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры
Общество
Гречку с подливой больше не делаю. Запекаю с творогом и сыром — семья забыла, что существуют другие гарниры
хачапури
творог
рецепты
завтраки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ударил ракетой по американскому авианосцу Lincoln
Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии с США
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Хаменеи
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу на КСИР
Россияне приняли участие в открытии Паралимпиады
Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность РФ с иранским народом
Путин созвонился с президентом Ирана
Азербайджан обратился в ООН из-за атаки иранских БПЛА на Нахичевань
Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на Украину
После обрушения кровли в Тульской области задержан главный инженер
Церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года официально стартовала
Азербайджан эвакуировал из Ирана трех российских дипломатов
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах, перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.