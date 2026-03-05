Зимняя Олимпиада — 2026
Взяла лимон и хурму и преобразила творожную запеканку. Соседи думают, что пеку чизкейк

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, лимон и хурму — и готовлю утреннюю запеканку, которая преображает обычный завтрак в настоящий праздник вкуса. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для полезного завтрака или лёгкого десерта. Его необычность в том, что яркая кислинка лимона и природная сладость хурмы позволяют добавить минимум сахара, а вместе они создают удивительный, свежий и сочный вкус. Получается обалденная вкуснятина: нежная, влажная творожная основа с бархатистой текстурой и лёгким цитрусовым ароматом, а сверху — карамелизированные дольки хурмы, которые после переворачивания выглядят как солнечное украшение. Запеканка тает во рту и дарит заряд бодрости на весь день.

Для приготовления вам понадобится: 700 г творога 9%, 2 яйца, 6 ст. ложек манной крупы, щепотка соли, 1 лимон, 1 хурма, сахар по вкусу. Творог разомните вилкой, добавьте яйца, манку и соль, перемешайте. Лимон нарежьте, удалите косточки и пробейте блендером, добавьте в творожную массу вместе с сахаром. Хурму нарежьте дольками и выложите на дно смазанной маслом формы. Сверху выложите творожную массу, разровняйте. Запекайте при 180°C 1 час. Готовую запеканку накройте тарелкой и переверните, чтобы хурма оказалась сверху. Посыпьте сахарной пудрой по желанию.

