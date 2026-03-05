Зимняя Олимпиада — 2026
Бургундская яблочная запеканка — затмит омлеты, сырники и лепешки: завтрак по-французски

Фото: D-NEWS.ru
Бургундская яблочная запеканка — завтрак по-французски, который затмит омлеты, сырники и лепешки! Запеканка одновременно напоминает пирог и суфле.

Для приготовления понадобится: 4 яблока, 90 г сливочного масла, 4 яйца, 4 ст. л. муки, 6 ст. л. сахарной пудры, 250 мл молока, щепотка соли, корица по желанию.

Рецепт: яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. В сотейнике растопите 75 г масла, добавьте яблоки и тушите на среднем огне около 5–10 минут до полуготовности, при желании посыпьте корицей. Снимите с огня и дайте немного остыть. Для теста в миске смешайте просеянную муку, 4 ст. л. сахарной пудры и соль. Добавьте яйца и тщательно взбейте венчиком. Постепенно, продолжая мешать, влейте молоко. Соедините тесто с яблоками и аккуратно перемешайте. Форму для запекания смажьте оставшимся маслом. Вылейте смесь в форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до румяного цвета.

Проверено редакцией
4 яблока
90 г сливочного масла
4 яйца
4 ст. л. муки
6 ст. л. сахарной пудры
250 мл молока
щепотка соли
корица по желанию
Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками.
В сотейнике растопите 75 г масла, добавьте яблоки и тушите на среднем огне около 5–10 минут до полуготовности, при желании посыпьте корицей. Снимите с огня и дайте немного остыть.
Для теста в миске смешайте просеянную муку, 4 ст. л. сахарной пудры и соль. Добавьте яйца и тщательно взбейте венчиком. Постепенно, продолжая мешать, влейте молоко.
Соедините тесто с яблоками и аккуратно перемешайте.
Форму для запекания смажьте оставшимся маслом. Вылейте смесь в форму и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–40 минут до румяного цвета.
