Научила всех подруг так готовить хачапури — любимый рецепт для быстрых завтраков и перекусов

Научила всех подруг так готовить ленивое хачапури! Это любимый рецепт для быстрых завтраков и перекусов. Вкус получается потрясающим: нежная, слегка тягучая сырная масса с хрустящей золотистой корочкой.

Для приготовления понадобится: 2 яйца, 150 г сметаны (15–20%), 200 г твердого сыра, 3-4 ст. л. муки, щепотка соли, растительное масло для жарки.

Рецепт: в миске взбейте яйца с солью до легкой пены. Добавьте сметану и тщательно перемешайте. Сыр натрите на крупной терке и вмешайте в яично-сметанную смесь. Постепенно всыпайте муку, постоянно помешивая. Тесто должно получиться консистенции густой сметаны — оно будет спадать с ложки, но не литься. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте тесто, равномерно распределяя по дну. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут, пока низ не подрумянится, а верх не схватится. Затем аккуратно переверните хачапури с помощью тарелки или широкой лопатки и обжарьте с другой стороны еще 3–4 минуты.

