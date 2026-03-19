Ленивые пиццу на батоне все знают, но я делаю ее так — вкуснота с копченым ароматом

Этот рецепт давно стал любимым в нашей семье. Все делается быстро, без замеса теста, а результат — как мини-пицца с насыщенным вкусом. Я заменяю обычную колбасу на копченую — она дает тот самый аппетитный аромат, а вместо привычного сыра использую колбасный — он плавится особенно нежно и делает начинку сочной.

Ингредиенты: батон — 1 шт., сыр колбасный — 250 г, колбаса копченая — 300 г, помидоры — 2 шт., зелень — по вкусу, майонез — 4 ст. л., кетчуп — 4 ст. л.

Батон нарезают ломтиками примерно по 1 см. Колбасный сыр и копченую колбасу натирают на крупной терке и смешивают с майонезом и кетчупом до однородной массы. Получается густая, ароматная начинка с легким копченым вкусом.

На каждый кусочек хлеба выкладывают эту смесь, сверху кладут кружочек помидора и немного зелени. Заготовки раскладывают на противень и отправляют в духовку при 180 градусах на 15–20 минут.

Ранее мы делились рецептом самых простых лепешек — выручалки из кефира. Добавляем сыр и жареный лук.