Срезаю крышечки у булочек и прячу начинку внутрь: горячий перекус вкуснее любой пиццы

Когда хочется чего-то вкусного и сытного, а возиться с тестом совсем нет времени, готовлю эти фаршированные булочки. Нужно всего несколько простых продуктов, а результат получается настолько аппетитным, что домашние разбирают все еще горячим.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая булочка снаружи, расплавленный сыр внутри, сочный карбонад, маринованные огурчики и пикантный соус. И все это запекается до золотистой корочки всего за несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: круглые булочки — 4–6 шт., горчица — 1–2 ч. ложки, плавленый сыр — 100 г, карбонад или колбаса — 150 г, красный лук — 1 небольшая головка, маринованные огурчики — 2–3 шт., кетчуп — 2 ст. ложки, помидоры черри — 6–8 шт., твердый сыр — 100 г.

У булочек аккуратно срежьте верхушки и отложите их в сторону. Из каждой булочки выньте часть мякиша, чтобы получилось углубление для начинки. Внутри слегка смажьте стенки горчицей и кетчупом.

Карбонад, красный лук, маринованные огурчики и помидоры черри нарежьте небольшими кубиками. Смешайте с плавленым сыром и частью натертого твердого сыра. Получившейся начинкой плотно наполните булочки. Сверху посыпьте оставшимся сыром и накройте срезанными крышечками.

Выложите булочки на противень и запекайте при 180 градусах около 10–15 минут, пока сыр полностью не расплавится, а верхушка не станет золотистой.