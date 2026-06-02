Салат «Заводской» готовили в каждой столовой: хит из свеклы — вкусно, дешево и очень сытно

Салат «Заводской» был одним из самых популярных блюд в советских столовых и буфетах. Его любили за доступность, простоту и насыщенный вкус. Никаких деликатесов — только продукты, которые всегда были под рукой. Но именно это сочетание делало салат настоящим хитом.

Получается обалденная вкуснятина: сладковатая свекла, хрустящие соленые огурчики и пикантный лук идеально дополняют друг друга. Такой салат хорош как самостоятельная закуска, так и в качестве гарнира к картошке, котлетам или жареной рыбе.

Для приготовления вам понадобится: свекла — 3 средние штуки, соленые или маринованные огурцы — 3–4 шт., репчатый лук — 1 крупная головка, растительное масло — 2–3 ст. ложки, соль и черный молотый перец — по вкусу.

Свеклу отварите до готовности или запеките в духовке, затем полностью остудите и натрите на крупной терке. Огурцы нарежьте тонкой соломкой. Лук нашинкуйте тонкими полукольцами. Если не любите резкий вкус, обдайте его кипятком или замаринуйте на 10 минут в небольшом количестве уксуса.

Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте растительное масло, немного перца и при необходимости соль. Хорошо перемешайте и дайте салату постоять 15–20 минут.