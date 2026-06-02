Я запрещаю себе есть эти рулетики — но каждый раз готовлю и сметаю их сам

Я долго не решался смешивать сладкое с мясным. Но этот рецепт сломал мой стереотип — теперь это мой коронный номер.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 2 шт., куриное филе — 300 г, сыр твердый — 150 г, помидор — 1 шт., соус томатный — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, масло оливковое — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Как готовлю

Сначала нарезаю курицу тонкими полосками, солю, перчу и обжариваю на оливковом масле до золотистой корочки. Тем временем тру сыр и нарезаю помидор кубиками, смешиваю с чесноком и томатным соусом.

Лаваш разрезаю на большие квадраты, смазываю середину соусной смесью, выкладываю курицу и сворачиваю в плотные рулетики.

Обжариваю на сковороде с маслом по 3 минуты с каждой стороны до хруста. Самое сложное — дождаться, пока остынут, чтобы не обжечься, но я не жду.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Честно, я был скептиком, когда смешивал сладковатый томатный соус с курицей и сыром. Но в итоге эти рулетики просто взорвали мне мозг! Внутри сочная начинка, лаваш хрустит, а сыр тянется так, что за ним приходится следить. Рекомендую сразу делать двойную порцию — мои гости смели все за пять минут.

Проверено редакцией
