Гренки с килькой и яйцом в буфетах разбирали первыми: бюджетная закуска, которая не уступает дорогой рыбе

Гренки с килькой и яйцом были одной из самых популярных закусок в советских буфетах. Готовились они из простых продуктов, стоили недорого и при этом получались удивительно вкусными. Сегодня этот рецепт снова набирает популярность, ведь килька остается одной из самых доступных рыб.

Мало кто знает, но по содержанию полезных омега-3 жирных кислот, витамина D, фосфора и кальция килька практически не уступает многим более дорогим видам рыбы. Поэтому такая закуска получается не только вкусной, но и полезной.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие гренки, нежная яичная намазка и пряная килька создают идеальное сочетание. Отличный вариант для перекуса, праздничного стола или дачных посиделок.

Для приготовления вам понадобится: батон или белый хлеб — 8 ломтиков, килька пряного посола — 250 г, яйца — 4 шт., майонез — 2 ст. ложки, зеленый лук или укроп — небольшой пучок, черный молотый перец — по вкусу.

Хлеб подсушите на сухой сковороде или в тостере до золотистой корочки. Яйца отварите вкрутую и натрите на мелкой терке. Добавьте майонез, измельченную зелень и немного перца, перемешайте до однородности.

Намажьте получившуюся массу на гренки. Сверху выложите очищенную кильку или ее филе. По желанию украсьте зеленью и тонкими кольцами лука.