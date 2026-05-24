Пошла молодая капуста — и я придумала приготовить кимчи: корейская закуска получается интереснее, чем с пекинкой

Как только появляется молодая капуста, сразу готовлю кимчи. Листья у нее такие же нежные, сочные и мягкие, как у пекинки, поэтому закуска получается более хрустящей, свежей и «живой» по вкусу. Да и готовится все намного проще — не нужно долго возиться с огромными кочанами и ждать несколько дней.

Молодая капуста быстро пропитывается остро-пряным маринадом, остается приятно хрустящей и отлично сочетается с чесноком, перцем и легкой кислинкой. Пока стоит в холодильнике, вкус становится только ярче. Особенно хорошо такое кимчи идет к жареной картошке, мясу, рису или просто с кусочком свежего хлеба.

Ингредиенты

Молодая капуста — 1 небольшой кочан, морковь — 1 шт., зеленый лук — небольшой пучок, чеснок — 5–6 зубчиков, острый перец или хлопья чили — по вкусу, соевый соус — 2 ст. ложки, сахар — 1 ч. ложка, соль — 1–1,5 ст. ложки, рисовый или яблочный уксус — 2 ст. ложки, вода — 50 мл.

Приготовление

Капусту нарежьте крупными кусочками или квадратами, переложите в большую миску и посыпьте солью. Слегка помните руками и оставьте примерно на 30–40 минут, чтобы листья стали мягче и пустили сок.

Морковь натрите длинной соломкой, зеленый лук нарежьте крупнее. Для маринада смешайте чеснок, соевый соус, сахар, уксус, острый перец и немного воды.

С капусты слейте лишнюю жидкость, слегка отожмите и соедините с морковью и луком. Добавьте острый маринад и хорошо перемешайте руками, чтобы специи распределились по каждому листочку.

Переложите кимчи в контейнер или банку и уберите в холодильник хотя бы на несколько часов. Но по-настоящему вкусным оно становится на следующий день, когда молодая капуста полностью пропитается ароматным острым соком.

