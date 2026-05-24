Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 09:02

Пошла молодая капуста — и я придумала приготовить кимчи: корейская закуска получается интереснее, чем с пекинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Как только появляется молодая капуста, сразу готовлю кимчи. Листья у нее такие же нежные, сочные и мягкие, как у пекинки, поэтому закуска получается более хрустящей, свежей и «живой» по вкусу. Да и готовится все намного проще — не нужно долго возиться с огромными кочанами и ждать несколько дней.

Молодая капуста быстро пропитывается остро-пряным маринадом, остается приятно хрустящей и отлично сочетается с чесноком, перцем и легкой кислинкой. Пока стоит в холодильнике, вкус становится только ярче. Особенно хорошо такое кимчи идет к жареной картошке, мясу, рису или просто с кусочком свежего хлеба.

Ингредиенты

Молодая капуста — 1 небольшой кочан, морковь — 1 шт., зеленый лук — небольшой пучок, чеснок — 5–6 зубчиков, острый перец или хлопья чили — по вкусу, соевый соус — 2 ст. ложки, сахар — 1 ч. ложка, соль — 1–1,5 ст. ложки, рисовый или яблочный уксус — 2 ст. ложки, вода — 50 мл.

Приготовление

Капусту нарежьте крупными кусочками или квадратами, переложите в большую миску и посыпьте солью. Слегка помните руками и оставьте примерно на 30–40 минут, чтобы листья стали мягче и пустили сок.

Морковь натрите длинной соломкой, зеленый лук нарежьте крупнее. Для маринада смешайте чеснок, соевый соус, сахар, уксус, острый перец и немного воды.

С капусты слейте лишнюю жидкость, слегка отожмите и соедините с морковью и луком. Добавьте острый маринад и хорошо перемешайте руками, чтобы специи распределились по каждому листочку.

Переложите кимчи в контейнер или банку и уберите в холодильник хотя бы на несколько часов. Но по-настоящему вкусным оно становится на следующий день, когда молодая капуста полностью пропитается ароматным острым соком.

Ранее мы делились рецептом крабового салата. Морскую капусту теперь едят и обожают все.

Проверено редакцией
Читайте также
Клоу-слоу — он же кисло-сладкий салат из капусты: классический рецепт — не течет и хорошо хранится
Общество
Клоу-слоу — он же кисло-сладкий салат из капусты: классический рецепт — не течет и хорошо хранится
Беру лаваш, фарш, молодую капусту и кручу «Улитку»: пирог с заливкой — вкус просто обалденный
Общество
Беру лаваш, фарш, молодую капусту и кручу «Улитку»: пирог с заливкой — вкус просто обалденный
Беру кочан пекинки и делаю кимчи: пользы вагон, затрат копейки — ферментированная закуска ко всему
Общество
Беру кочан пекинки и делаю кимчи: пользы вагон, затрат копейки — ферментированная закуска ко всему
Экспресс-кимчи — быстрая корейская закуска: нужен кочан пекинки и специи, что всегда есть дома
Общество
Экспресс-кимчи — быстрая корейская закуска: нужен кочан пекинки и специи, что всегда есть дома
Капуста просто огонь: держу под грузом — и получаю сочную закуску к столу
Общество
Капуста просто огонь: держу под грузом — и получаю сочную закуску к столу
капуста
кимчи
закуска
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный французский певец решил променять Париж на русскую невесту
Шестнадцать человек погибли при взрыве поезда в Пакистане
Еще один украинский депутат потребовал от Киева подписать перемирие
Путин указал на значимую роль Африки в международной повестке
Скончался мэр Нальчика Таймураз Ахохов
В Госдуме анонсировали ужесточение миграционной политики
Бывший прокурор МУС призвала к принятию статута против агрессии США
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
В ДНР раскрыли, сколько дронов сбил «Купол Донбасса» за сутки
Какая коса лучше — бензиновая или электрическая: техданные, главные отличия
European Gymnastics восстановил права российских гимнасток
Иностранные журналисты выехали из Москвы на место теракта в Старобельске
«Мир, а не ракеты»: депутат Рады призвал Киев прекратить конфликт
Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов
Трамп подтвердил ликвидацию подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Юрист назвал самые популярные схемы мошенничества
В МИД РФ раскрыли последствия для Молдавии от разрыва связей с Россией
Один человек погиб и 17 пропали без вести из-за мощного ливня
Мужчина погиб при детонации БПЛА в Белгородской области
Раскрыты новые планы спасателей на поиски семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.