Беру кочан пекинки и делаю кимчи: пользы вагон, затрат копейки — ферментированная закуска ко всему

Обычная пекинская капуста — и на выходе получается кимчи, одна из самых полезных ферментированных закусок. Готовится из простых продуктов, а вкус получается яркий, пикантный и совсем не похожий на привычные салаты.

Кимчи ценят за естественную ферментацию: такая закуска поддерживает микрофлору, насыщает вкусом и отлично дополняет любое блюдо — от мяса до гарниров. При этом все делается дома без сложных ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: пекинская капуста — 1 кочан, вода — 2,5–3 л, соль — 100 г, красный перец — 3 шт., морковь — 1 шт., имбирь — 50 г, чеснок — 3–4 зубчика, паприка — 3 ч. л.

Капусту разрежьте на 4 части и хорошо промойте. Приготовьте соляной раствор, остудите до комнатной температуры и залейте капусту, придавите грузом и оставьте на 5 часов, затем слейте жидкость.

Для соуса натрите морковь, имбирь и чеснок, смешайте с перцем и паприкой, при необходимости пробейте блендером до пасты.

Тщательно промажьте капусту соусом, уложите в емкость, прижмите и оставьте в темном месте на 2–3 суток для ферментации. После этого уберите в холодильник.

