Беру пекинскую капусту и яйца: салат за 5 минут получается просто шикарным. Вы должны попробовать эту заправку

Этот салат теперь готовлю постоянно, когда хочется чего-то легкого, свежего и без долгой готовки. Пекинская капуста делает его очень хрустящим, кукуруза добавляет сладость, а нежная заправка с авокадо и пармезаном превращает обычные продукты почти в ресторанное блюдо.

И главное — все готовится буквально за несколько минут.

Ингредиенты: пекинская капуста — 500 г, помидор — 1 шт., кукуруза — 100 г, яйца вареные — 3 шт., соль и перец — по вкусу. Для заправки: авокадо — 1 шт., йогурт — 3-4 ст. л., чеснок — 1 зубчик, пармезан — 30–40 г.

Пекинскую капусту тонко шинкую. Помидоры и яйца нарезаю крупными кусочками. Добавляю кукурузу. Для заправки разминаю авокадо вилкой, добавляю йогурт, тертый пармезан, чеснок, соль и немного перца.

Перемешиваю до нежной кремовой массы. Заправляю салат и аккуратно перемешиваю.

Спасите кишечник: 3 лучших разгрузочных блюда после шашлыка
Cалат «Весенний бриз» — идеальный повседневный ужин: хрустящие овощи, крабовые палочки и цитрусовая заправка
Два яйца, пекинка и 5 минут: легкий и вкусный салат — съедается тазиками
Беру кочан пекинки и делаю кимчи: пользы вагон, затрат копейки — ферментированная закуска ко всему
Фаршируем яйца вкусно: 3 варианта из разных стран, которые удивляют вкусом
Ольга Шмырева
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
