День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 12:05

Два яйца, пекинка и 5 минут: легкий и вкусный салат — съедается тазиками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру два яйца, немного пекинской капусты — и через 5 минут на столе легкий салат, который отлично идет и как перекус, и как гарнир.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая капуста, сочные огурцы и сладкие черри, а нежная сметанная заправка с легкой чесночной ноткой все идеально объединяет.

Вкус свежий, легкий, но при этом насыщенный — такой салат не надоедает.

Ингредиенты: пекинская капуста — 100 г, яйца вареные — 2 шт., помидоры черри — 6–8 шт., огурцы свежие — 2 шт., сметана 10% — 2 ст. л., чеснок — зубчик, соль — по вкусу.

Пекинскую капусту тонко шинкую, огурцы нарезаю полукружьями, черри разрезаю пополам, яйца — крупными кусочками.

Для заправки смешиваю сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли. Соединяю все ингредиенты, аккуратно перемешиваю — и сразу подаю. Салат получается сочный, хрустящий и идеально подходит, когда нужно быстро приготовить что-то легкое и вкусное.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
В яйца окунаю лаваш и кладу начинку: вкусный завтрак из 4 ингредиентов на сковороде
Общество
4 ингредиента в лаваш, и закуска на столе: беспроигрышный вариант — сочетание проще некуда, но работает всегда
Общество
Беру кочан пекинки и делаю кимчи: пользы вагон, затрат копейки — ферментированная закуска ко всему
Общество
Никакие щи не нужны: быстрый суп из пекинки, охотничьих колбасок и картошки — ароматный и сытный за 20 минут
Общество
Можно объедаться этой пиццей и худеть: некалорийная, а на вкус не отличишь от пиццерии. Простой рецепт для правильного питания
яйца
пекинская капуста
простой рецепт
салат
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
Самое популярное
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.