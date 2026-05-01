Два яйца, пекинка и 5 минут: легкий и вкусный салат — съедается тазиками

Беру два яйца, немного пекинской капусты — и через 5 минут на столе легкий салат, который отлично идет и как перекус, и как гарнир.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая капуста, сочные огурцы и сладкие черри, а нежная сметанная заправка с легкой чесночной ноткой все идеально объединяет.

Вкус свежий, легкий, но при этом насыщенный — такой салат не надоедает.

Ингредиенты: пекинская капуста — 100 г, яйца вареные — 2 шт., помидоры черри — 6–8 шт., огурцы свежие — 2 шт., сметана 10% — 2 ст. л., чеснок — зубчик, соль — по вкусу.

Пекинскую капусту тонко шинкую, огурцы нарезаю полукружьями, черри разрезаю пополам, яйца — крупными кусочками.

Для заправки смешиваю сметану с измельченным чесноком и щепоткой соли. Соединяю все ингредиенты, аккуратно перемешиваю — и сразу подаю. Салат получается сочный, хрустящий и идеально подходит, когда нужно быстро приготовить что-то легкое и вкусное.

