4 ингредиента, 15 минут — и творожные язычки готовы: пеку гору таких вкусняшек к кофе

Иногда хочется чего-то простого к чаю, но чтобы выглядело как из пекарни. Эти творожные язычки — как раз такой вариант: слоеное тесто дает хрустящую корочку, внутри нежная творожная начинка, а кусочек шоколада неожиданно тает и делает вкус еще интереснее.

Готовятся быстро, а исчезают еще быстрее.

Ингредиенты: слоеное тесто — 1 пачка, творог — 200 г, сметана — 2–3 ст. л., сахар — 2–3 ст. л., ванильный сахар — по желанию, шоколад — несколько кусочков.

Тесто разморозить и нарезать на квадраты. Творог смешать со сметаной и сахаром до мягкой кремовой консистенции. На каждый квадрат выложить ложку начинки и добавить небольшой кусочек шоколада.

Соединить два противоположных угла, слегка прижать — получится форма «язычка». Выложить на противень, при желании смазать желтком для румяной корочки и отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20–25 минут до золотистого цвета.

