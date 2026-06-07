ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 09:20

Мой рецепт слоеных трубочек — вкусные и уютные, как на каникулах у бабушки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я думал, что слоеные трубочки — это только из магазина. Но сделал сам и понял: домашние в сто раз лучше.

Ингредиенты

Слоеное тесто (бездрожжевое) — 500 г, повидло (яблочное или сливовое) — 200 г, яйцо — 1 шт., сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала даю тесту разморозиться, нарезаю на полоски шириной 2–3 см. Каждую полоску смазываю повидлом, сворачиваю трубочкой и выкладываю на противень. Смазываю взбитым яйцом — это для золотистой корочки. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Когда трубочки остынут, посыпаю сахарной пудрой. Самое сложное — дождаться, пока остынут, гости не дают.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — не нужно быть кондитером, чтобы сделать такие же, как у бабушки. Я нарезал тесто полосками по 2 см, намотал на конусы, и они сразу стали похожи на магазинные, только вкуснее. Текстура слоистая, воздушная, а повидло я взял сливовое — кислинка идеально оттенила сладость. Рекомендую не жадничать с начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Общество
Приставы пытаются взыскать с бизнес-коуча более полумиллиарда рублей
Производитель подбивших первый Abrams дронов начнет серийное производство
Общество
Производитель подбивших первый Abrams дронов начнет серийное производство
Немного сметаны, муки и творог в начинку: печенье пеку только так — напоминает тертый пирог
Общество
Немного сметаны, муки и творог в начинку: печенье пеку только так — напоминает тертый пирог
Разминаю творог вилкой и в духовку — делаю «Ленивые розочки»: красивые, как из кондитерской, а готовятся проще пареной репы
Общество
Разминаю творог вилкой и в духовку — делаю «Ленивые розочки»: красивые, как из кондитерской, а готовятся проще пареной репы
Посыпаю творожные шарики кокосовой стружкой — называю «Белые пушинки»: выглядят как снежки, а вкус — как у рафаэлло
Общество
Посыпаю творожные шарики кокосовой стружкой — называю «Белые пушинки»: выглядят как снежки, а вкус — как у рафаэлло
Общество
рецепты
выпечка
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе осознали, что будет в случае отсутствия договора с РФ по Украине
В Новосибирске разыскивают 10-летнего мальчика
Американская журналистка обвинила Запад во лжи после поездки в Россию
Снегоход придавил женщину на Камчатке
Армения призвала Россию к «оздоровлению» отношений
Швеция выделит гигантскую сумму на «обеспечение демократии» в Армении
Наступление ВС РФ на Запорожье 7 июня: последние новости, Малая Токмачка
Четыре обезглавленных тела нашли у здания правительства
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 июня: где сбои в России
Мощнейший пожар вспыхнул на складе в российском регионе
Политолог оценил вероятные последствия операции КНР в водах около Тайваня
Косуля разбила голову 10-летнему мальчику
Врач заметил у Трампа признаки опасного заболевания
Россияне бросились массово скупать одну книгу
В США сделали предсказание о судьбе Зеленского
Два человека погибли при пожаре в российском регионе
Депутат Госдумы рассказала, как помочь женщинам с детьми в бизнесе
Наступление ВС РФ на Харьков 7 июня: последние новости, ситуация в Купянске
Стало известно о последних месяцах жизни Алексея Пиманова
В Армении раскрыли правду о нарушениях партии Пашиняна на выборах
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.