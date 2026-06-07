Мой рецепт слоеных трубочек — вкусные и уютные, как на каникулах у бабушки

Мой рецепт слоеных трубочек — вкусные и уютные, как на каникулах у бабушки

Честно, я думал, что слоеные трубочки — это только из магазина. Но сделал сам и понял: домашние в сто раз лучше.

Ингредиенты

Слоеное тесто (бездрожжевое) — 500 г, повидло (яблочное или сливовое) — 200 г, яйцо — 1 шт., сахарная пудра — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала даю тесту разморозиться, нарезаю на полоски шириной 2–3 см. Каждую полоску смазываю повидлом, сворачиваю трубочкой и выкладываю на противень. Смазываю взбитым яйцом — это для золотистой корочки. Отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Когда трубочки остынут, посыпаю сахарной пудрой. Самое сложное — дождаться, пока остынут, гости не дают.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Главное открытие — не нужно быть кондитером, чтобы сделать такие же, как у бабушки. Я нарезал тесто полосками по 2 см, намотал на конусы, и они сразу стали похожи на магазинные, только вкуснее. Текстура слоистая, воздушная, а повидло я взял сливовое — кислинка идеально оттенила сладость. Рекомендую не жадничать с начинкой.