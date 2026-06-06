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06 июня 2026 в 11:30

Посыпаю творожные шарики кокосовой стружкой — называю «Белые пушинки»: выглядят как снежки, а вкус — как у рафаэлло

Фото: D-NEWS.ru
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Беру творог, яйцо, щепотку ванили и кокосовую стружку — и за 20 минут готовлю десерт «Белые пушинки». Получается обалденная вкуснятина: нежные, воздушные шарики внутри, с хрустящей кокосовой корочкой снаружи — выглядят как снежки, а на вкус как конфеты «Рафаэлло», только полезнее и без лишней химии.

Для приготовления вам понадобится: 400 г мягкого творога (5–9%), 1 яйцо, 3 ст. ложки сахара (или сахарозаменителя), 4 ст. ложки кокосовой стружки, 2 ст. ложки манки или кукурузного крахмала, щепотка ванилина. В миске смешайте творог, яйцо, сахар, ванилин и манку. Масса должна быть однородной и не слишком мокрой. Скатайте небольшие шарики (около 2 см в диаметре). Каждый шарик обваляйте в кокосовой стружке со всех сторон. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при 180°C 15–20 минут до легкого румянца. Дайте остыть — они станут еще вкуснее. Подавайте к чаю, кофе или как полезный перекус для детей.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Белые пушинки». Даже те, кто равнодушен к творогу, съели полпротивня. Кстати, вместо кокосовой стружки можно взять миндальные лепестки или дробленый арахис — получится новая текстурка. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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