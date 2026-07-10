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10 июля 2026 в 17:04

В Госдуме высмеяли Буданова за слова об избранном Богом народе Украины

Депутат Колесник призвал Буданова не приписывать историю православия Украине

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник посоветовал руководителю офиса президента Украины Кириллу Буданову, который назвал украинцев народом, избранным Богом, не приписывать себе историю православия. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что крещение Руси, с момента которого прошло 1038 лет, является общим историческим событием.

Украина всегда была православной страной, потому что являлась территорией Руси на момент ее крещения. Это общее событие, которому исполнилось 1038 лет. Не надо приписывать себе историю православия. Что они откопали Черное море, это ради Бога, пусть везде декламируют. А говоря про нашу, кстати, общую религию, не надо заявлять, что это заслуга Украины. Это не дело Буданова, откуда пошло православие. Для религии это оскорбительно, — высказался Колесник.

Ранее Буданов заявил, что Украина и Россия могут возобновить отношения примерно через 10 лет. По его словам, это однозначно произойдет, на что указывает история. Он выразил надежду, что к этому времени у обеих сторон к вопросу о диалоге будет взвешенный подход.

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