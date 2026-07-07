Буданов заговорил о возобновлении отношений с Россией Буданов: Украина может восстановить отношения с Россией через 10 лет

Украина и Россия могут возобновить отношения примерно через 10 лет, заявил в беседе с изданием «РБК-Украина» руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, это однозначно произойдет, на что указывает история.

Так происходило со всеми странами. Вспомните пример Германии. В 1955 году, через 10 лет после окончания войны, уже все с ними давно возобновили все отношения. Это просто яркий пример. Потому что Германия все же больше зла сделала всем в то время. Гораздо больше, — заявил Буданов.

Глава офиса отметил, что через 10 лет, в том числе со стороны Украины, будут люди, призывающие к диалогу. Он выразил надежду, что обе стороны будут взвешенны в подходах.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на комментарий Буданова. По его словам, нормализация отношений возможна только после смены режима в Киеве. Он выразил уверенность, что это обязательно произойдет. Колесник добавил, что Москва сама будет решать, с кем ей поддерживать контакт.