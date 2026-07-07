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07 июля 2026 в 16:07

В Госдуме высказались о восстановлении отношений между Россией и Украиной

Депутат Колесник: отношения РФ и Украины наладятся после смены власти в Киеве

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Нормализация отношений между Россией и Украиной возможна только после смены власти в Киеве, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал мнение главы офиса украинского президента Кирилла Буданова, что страны наладят связь через «десяток лет». По словам депутата, Москва самостоятельно решит, с кем ей поддерживать контакт.

Буквально сегодня утром Буданов заявил, что для налаживания отношений с Россией надо усилить на нее давление, в том числе и в западных странах. Что интереснее, ему еще прожить надо эти 10 лет, о которых он говорит. Поскольку он был начальником Главного управления разведки, занимался террористическими акциями, его высказывания звучат как причудливое сочетание слов. Россия — это могучая держава, и она сама решит, с кем ей налаживать отношения, а с кем нет. Я думаю, в конечном итоге взаимодействие между РФ и Украиной нормализуется, в этом нет никаких сомнений. Но это произойдет только после ухода киевского режима, — заявил Колесник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно только при готовности Киева принять необходимые решения. Так он отреагировал на слова Буданова о шансах на завершение кризиса в текущем году.

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