Завербованному СБУ россиянину вынесли приговор Жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет колонии

Житель Севастополя, передававший украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны и хранивший дома взрывчатку, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. По данным ведомства, 54-летнего мужчину завербовала Служба безопасности Украины.

По заданию куратора он отслеживал военные объекты в городе и перемещал компоненты взрывных устройств между тайниками. В ходе обыска в его жилище силовики изъяли самодельную бомбу на основе гексогена весом почти 477 граммов, а также электродетонаторы военного назначения.

Суд признал фигуранта виновным в покушении на государственную измену и незаконном хранении взрывчатых веществ. Помимо длительного тюремного срока, ему выписали штраф в размере 250 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.

Ранее жителя Джанкойского района Крыма приговорили к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста. Южный окружной военный суд признал его виновным в террористической и экстремистской деятельности.