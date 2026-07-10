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10 июля 2026 в 17:05

Завербованному СБУ россиянину вынесли приговор

Жителя Севастополя осудили за госизмену на 17 лет колонии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель Севастополя, передававший украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны и хранивший дома взрывчатку, приговорен к 17 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ региона. По данным ведомства, 54-летнего мужчину завербовала Служба безопасности Украины.

По заданию куратора он отслеживал военные объекты в городе и перемещал компоненты взрывных устройств между тайниками. В ходе обыска в его жилище силовики изъяли самодельную бомбу на основе гексогена весом почти 477 граммов, а также электродетонаторы военного назначения.

Суд признал фигуранта виновным в покушении на государственную измену и незаконном хранении взрывчатых веществ. Помимо длительного тюремного срока, ему выписали штраф в размере 250 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.

Ранее жителя Джанкойского района Крыма приговорили к четырем годам лишения свободы за публичные призывы к разрушению Крымского моста. Южный окружной военный суд признал его виновным в террористической и экстремистской деятельности.

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