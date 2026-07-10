В Нидерландах закрыли кладбище советских солдат после осквернения В Нидерландах на время следствия закрыли оскверненное кладбище советских солдат

Мемориальный комплекс «Советское поле славы» под Лесденом закрыли для посещения после акта вандализма, сообщил РИА Новости одноименный фонд комплекса. Это сделано для проведения следственных действий на месте происшествия.

В связи с проведением следственных действий советский мемориальный комплекс закрыт для посещения до дальнейшего уведомления, — заявили в пресс-службе фонда.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные в ночь на 9 мая разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац. Отмечается, что его уже очистили от краски.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.

Позже Министерство внутренних дел Австрии пообещало исправить ошибки в написании на новых надгробных табличках советских солдат. Неточности в написаниях были обнаружены 9 мая на Центральном кладбище Вены.