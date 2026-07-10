ЕС вновь «обломал» Украину и Молдавию с членством ЕС не поддержал запуск переговоров о приеме Украины по всем оставшимся темам

Совет ЕС поддержал запуск 14 июля переговоров о приеме Украины и Молдавии лишь по одному из пяти оставшихся кластеров, сообщило ирландское председательство в Совете ЕС в соцсети X. Ранее Еврокомиссия заявляла о своем намерении запустить обсуждения по всем оставшимся темам.

Сегодня все страны ЕС поддержали открытие кластера номер 6 на переговорах о приеме с Украиной и Молдавией, — сообщило председательство.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос проинформировала, что ЕС готовит изменение условий членства в союзе для будущих членов. По ее словам, для Украины и Молдавии, в случае их вступления, на срок от 5 до 15 лет предусмотрены существенные ограничения, включая лишение права вето.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт сохраняет сомнения по поводу вступления Украины в Европейский союз. По его словам, такую позицию разделяют и некоторые другие государства сообщества.

Также сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил странам Евросоюза распространить на Украину обязательства по взаимной обороне. Инициатива предполагает предоставление Киеву специального статуса «ассоциированного члена» Евросоюза без права голоса.