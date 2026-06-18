Премьер Венгрии заявил о сомнениях по поводу вступления Украины в ЕС

Премьер Венгрии заявил о сомнениях по поводу вступления Украины в ЕС Мадьяр сообщил о разногласиях в ЕС по вопросу приема Украины в Евросоюз

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Будапешт сохраняет сомнения по поводу вступления Украины в Европейский союз. По его словам, такую позицию разделяют и некоторые другие государства сообщества.

Мадьяр напомнил, что Венгрия ранее поддержала открытие переговоров по первой группе вопросов, связанных с возможным вступлением Украины в ЕС. По его словам, это стало возможным после того, как Киев согласился вернуть права венгерскому меньшинству, проживающему в Закарпатье. Однако, как отметил премьер, у венгерской стороны по-прежнему остаются вопросы относительно дальнейшего продвижения процесса.

Среди стран Евросоюза нет единой позиции относительно перспектив членства Украины. Он подчеркнул, что взгляды государств-союзников по этому вопросу заметно отличаются.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что вступление Украины и Молдавии в Евросоюз может привести к серьезному внутреннему конфликту. По его словам, эти страны вряд ли согласятся стать частью организации на общеевропейских условиях.