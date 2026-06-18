Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 12:52

В Госдуме ответили, чем грозит Евросоюзу вступление Украины и Молдавии

Депутат Толмачев: вступление Украины и Молдавии в ЕС чревато крупным конфликтом

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз может привести к серьезному внутреннему конфликту, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, эти страны вряд ли согласятся стать частью организации на общеевропейских условиях.

Украина и Молдавия — это не просто балласт и ярмо на шею Евросоюза в текущих условиях. Это настоящие бомбы, которые угрожают существованию ЕС. Эти две страны вряд ли согласятся присоединиться как рядовые члены на общеевропейских правилах и потребуют преференций. Потянет ли это Европа? Попытка заявить о принятии этих стран в ЕС без учета современных реалий — это провокация крупного конфликта, который поставит под угрозу слишком многое. Остается надеяться, что в Брюсселе это понимают, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что для начала нужно определиться, какие именно остатки украинских территорий присоединятся к Евросоюзу. В то же время, по словам депутата, ситуация с Молдавией также непростая, поскольку Кишинев не может игнорировать существование Приднестровской Молдавской республики.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос объявила о начале официальных переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. Она подчеркнула, что это решение было напрямую связано с аналогичным процессом для Украины.

Власть
Евросоюз
Украина
Молдавия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вынесенный приговор блогерше Митрошиной
Врач рассказал о пользе ходьбы
Минобороны раскрыло результаты продвижения ВС России в Красном Лимане
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ атаковали машину с детьми
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.