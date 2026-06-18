В Госдуме ответили, чем грозит Евросоюзу вступление Украины и Молдавии Депутат Толмачев: вступление Украины и Молдавии в ЕС чревато крупным конфликтом

Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз может привести к серьезному внутреннему конфликту, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, эти страны вряд ли согласятся стать частью организации на общеевропейских условиях.

Украина и Молдавия — это не просто балласт и ярмо на шею Евросоюза в текущих условиях. Это настоящие бомбы, которые угрожают существованию ЕС. Эти две страны вряд ли согласятся присоединиться как рядовые члены на общеевропейских правилах и потребуют преференций. Потянет ли это Европа? Попытка заявить о принятии этих стран в ЕС без учета современных реалий — это провокация крупного конфликта, который поставит под угрозу слишком многое. Остается надеяться, что в Брюсселе это понимают, — высказался Толмачев.

Он подчеркнул, что для начала нужно определиться, какие именно остатки украинских территорий присоединятся к Евросоюзу. В то же время, по словам депутата, ситуация с Молдавией также непростая, поскольку Кишинев не может игнорировать существование Приднестровской Молдавской республики.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос объявила о начале официальных переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. Она подчеркнула, что это решение было напрямую связано с аналогичным процессом для Украины.