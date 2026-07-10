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10 июля 2026 в 17:24

Россиянам рассказали, в каком случае разрешено выйти на пенсию досрочно

Соцфонд: мамы детей с инвалидностью смогут выйти на пенсию досрочно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Мамы детей с инвалидностью смогут выйти на пенсию досрочно, сообщил Социальный фонд России на платформе МАКС. Для этого необходимо воспитать ребенка как минимум до восьми лет, иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

Воспользоваться льготой может один из родителей: мама в 50 лет при стаже от 15 лет и величине индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, — говорится в сообщении ведомства.

Отец ребенка с инвалидностью получает аналогичное право в 55 лет при стаже 20 лет и тех же 30 пенсионных баллах. При этом период ухода за ребенком с инвалидностью засчитывается в стаж только одному из родителей: за один календарный год назначается 1,8 пенсионного балла. Дата и срок установления инвалидности ребенку значения не имеют. Базовое требование для получения льготы — воспитание ребенка-инвалида в семье как минимум до достижения им восьмилетнего возраста.

Ранее сообщалось, что средние пенсии в России за последнее десятилетие увеличились вдвое. В мае 2016 года размер выплат составлял 12,4 тыс. рублей, а к маю текущего года он достиг 25,4 тыс. рублей.

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