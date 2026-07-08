Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 04:53

Стало известно, как за 10 лет изменились в России средние пенсии

РИА Новости: за 10 лет средние пенсии в России выросли вдвое

Пятитысячные купюры Пятитысячные купюры Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Средние пенсии в России за последнее десятилетие увеличились вдвое, как показывают данные статистики, изученные РИА Новости. В мае 2016 года размер выплат составлял 12,4 тыс. рублей, а к маю текущего года он достиг 25,4 тыс. рублей.

За прошедший год размер пенсий вырос на 8,3%. При этом наивысший показатель в стране наблюдается на Чукотке, где он составляет 42,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области за последний год наблюдался самый значительный рост средней заработной платы в России. Согласно анализу статистических данных, средние доходы жителей региона увеличились почти на 40 тыс. рублей.

До этого россияне ранее назвали доход в размере около 184 тыс. рублей в месяц зарплатой мечты. Мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 198 676 рублей в месяц, а женщины — 170 813 рублей.

Также стало известно, что сельское хозяйство, добыча сырья и страхование оказались в тройке лидеров по росту медианных зарплат в России за первое полугодие 2026 года. Так, в аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тыс. рублей до 150,7 тыс. рублей.

Россия
деньги
пенсии
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Депутат назвал неприятные последствия введения QR-кодов для продажи бензина
Госдума обязала детей мигрантов получать патент после 18 лет
В Госдуме рассказали о значении законопроекта про регулирование ИИ
Садовод назвала эффективное средство от медведки
Блогер Лерчек показала своих родных в День семьи, любви и верности
Российские «Ланцеты» уничтожили группу катеров ВСУ в Черном море
Госдума ужесточила требования к мигрантам для работы в России
Налет на Татарстан, обстрел автобуса, шпионы в Крыму: ВСУ атакуют РФ 8 июля
На ЗАЭС раскрыли истинные планы ВСУ в Энергодаре
Боец ВС России проявил смекалку при захвате опорного пункта
Лантратова рассказала о признании нарушений Украины правозащитниками
Глава Румынии усомнился в одном решении Трампа
В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с самозапретами
ВС России ударили «Геранями» по ж/д технике ВСУ в Запорожской области
«Бездомный» принц Гарри, избиение Кейт: новости королевской семьи Британии
В Киеве разгорелся мощный пожар
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.