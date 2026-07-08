Стало известно, как за 10 лет изменились в России средние пенсии

Стало известно, как за 10 лет изменились в России средние пенсии РИА Новости: за 10 лет средние пенсии в России выросли вдвое

Средние пенсии в России за последнее десятилетие увеличились вдвое, как показывают данные статистики, изученные РИА Новости. В мае 2016 года размер выплат составлял 12,4 тыс. рублей, а к маю текущего года он достиг 25,4 тыс. рублей.

За прошедший год размер пенсий вырос на 8,3%. При этом наивысший показатель в стране наблюдается на Чукотке, где он составляет 42,3 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области за последний год наблюдался самый значительный рост средней заработной платы в России. Согласно анализу статистических данных, средние доходы жителей региона увеличились почти на 40 тыс. рублей.

До этого россияне ранее назвали доход в размере около 184 тыс. рублей в месяц зарплатой мечты. Мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 198 676 рублей в месяц, а женщины — 170 813 рублей.

Также стало известно, что сельское хозяйство, добыча сырья и страхование оказались в тройке лидеров по росту медианных зарплат в России за первое полугодие 2026 года. Так, в аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тыс. рублей до 150,7 тыс. рублей.