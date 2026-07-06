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06 июля 2026 в 08:53

Названы сферы с самой стремительно растущей зарплатой

Сельское хозяйство и добыча сырья стали лидерами по росту медианных зарплат в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сельское хозяйство, добыча сырья и страхование оказались в тройке лидеров по росту медианных зарплат в России за первое полугодие 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. Так, в аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тыс. рублей до 150,7 тыс. рублей.

В добыче сырья показатель достиг 140,1 тыс. рублей, а в страховании — 87,3 тыс. рублей. Также в пятерку отраслей с самым быстрым ростом медианной зарплаты вошли сферы с рабочими специальностями. Там показатель вырос до 108,9 тыс. рублей. Кроме того, рост зафиксирован в продажах и клиентском обслуживании, где медианная зарплата составила 80 тыс. рублей.

Среди популярных профессий медианная зарплата за шесть месяцев заметно выросла у операторов контакт-центров, достигнув 63,6 тыс. рублей. У машинистов показатель вырос до 184,9 тыс. рублей. Помимо всего прочего, ощутимый рост зафиксирован в том числе у поваров, пекарей, кондитеров, слесарей, сантехников и кладовщиков.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата свыше 200 тыс. рублей в апреле 2026 года была зафиксирована в шести сферах экономики. Самые высокие средние выплаты, согласно статистике, получили специалисты, занятые в сфере добычи нефти и природного газа.

Общество
Россия
зарплаты
сельское хозяйство
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