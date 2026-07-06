Россияне назвали зарплату мечты

Россияне назвали доход в размере около 184 тыс. рублей в месяц зарплатой мечты, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По словам аналитиков, мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 198 676 рублей в месяц, а женщины — 170 813 рублей.

Более 300 тыс. рублей хотели бы зарабатывать 19% работающих респондентов, еще столько же — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Желаемый доход до 70 тыс. рублей назвали лишь 7% опрошенных. 26% работающих россиян признались, что готовы сменить сферу или локацию ради дохода, который превышает текущий в три раза и больше.

Ранее сообщалось, что сельское хозяйство, добыча сырья и страхование оказались в тройке лидеров по росту медианных зарплат в России за первое полугодие 2026 года. Так, в аграрном секторе медианная зарплата выросла с 119,8 тыс. рублей до 150,7 тыс. рублей.

До этого стало известно, что самую высокую зарплату за апрель в России получили сотрудники нефте- и газодобывающей отрасли. В среднем они заработали более 250 тыс. рублей. За аналогичный период прошлого года работники нефтегазовой сферы зарабатывали в среднем по 221 тыс. рублей.