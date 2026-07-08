Определен российский регион с самым большим ростом средней зарплаты

В Магаданской области за последний год наблюдался самый значительный рост средней заработной платы в России, передает РИА Новости. Согласно анализу статистических данных, средние доходы жителей региона увеличились почти на 40 тыс. рублей.

В апреле прошлого года средний доход в Магаданской области составлял 167,6 тыс. рублей, тогда как в текущем году он достиг 204,7 тыс. рублей. Среди других регионов с заметным повышением доходов Чукотка показала прирост примерно на 27 тыс. рублей, достигнув 250,9 тыс. рублей. Аналогично, в Ямало-Ненецком автономном округе средние доходы выросли до 211,4 тыс. рублей.

В пятерку регионов по темпам роста зарплат вошли Хабаровский край, где средний доход увеличился на 21,5 тыс. рублей до 112,4 тыс. рублей, а также Камчатка, где рост составил 20 тыс. рублей, доведя средний заработок до 159,8 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии, учитывая доходы всех сотрудников, включая тех, кто получает очень высокие оклады. В среднем по всей России в середине весны зарплата составляла 109,1 тыс. рублей, по сравнению с 97,4 тыс. рублей годом ранее.

Россияне ранее назвали доход в размере около 184 тыс. рублей в месяц зарплатой мечты. Мужчины хотели бы зарабатывать в среднем 198 676 рублей в месяц, а женщины — 170 813 рублей.