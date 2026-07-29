Россиянам дали совет, как вернуть деньги за некачественное лечение

Судебно-медицинская экспертиза поможет вернуть деньги за некачественное лечение, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, факт отсутствия результатов терапии, а также причинения вреда здоровью дает право взыскать средства с клиники.

Вопрос возврата средств за некачественное лечение может быть решен в судебном порядке. Требуется доказать факт ненадлежащего оказания медицинских услуг. Он может быть выражен в неверном плане лечения и отсутствии результатов, а также в причинении вреда здоровью. Основным доказательством является судебно-медицинская экспертиза. Также помогут обследования, произведенные в других клиниках до и после некачественного лечения. Эксперты проводят анализ терапии на основании медицинской карты, различных результатов обследований у других врачей и личного осмотра пациента, — сказала Нечаева.

Она отметила, что в этом случае истцы имеют право взыскать денежные средства, уже уплаченные клинике, а также стоимость будущего перелечивания в другом медицинском учреждении. По словам юриста, также взыскиваются компенсация морального вреда и штраф в размере 50% от общей присужденной суммы в пользу истца.



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