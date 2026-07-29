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29 июля 2026 в 11:48

Россиянам дали совет, как вернуть деньги за некачественное лечение

Юрист Нечаева: судмедэкспертиза поможет вернуть деньги за некачественное лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Судебно-медицинская экспертиза поможет вернуть деньги за некачественное лечение, заявила NEWS.ru юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, факт отсутствия результатов терапии, а также причинения вреда здоровью дает право взыскать средства с клиники.

Вопрос возврата средств за некачественное лечение может быть решен в судебном порядке. Требуется доказать факт ненадлежащего оказания медицинских услуг. Он может быть выражен в неверном плане лечения и отсутствии результатов, а также в причинении вреда здоровью. Основным доказательством является судебно-медицинская экспертиза. Также помогут обследования, произведенные в других клиниках до и после некачественного лечения. Эксперты проводят анализ терапии на основании медицинской карты, различных результатов обследований у других врачей и личного осмотра пациента, — сказала Нечаева.

Она отметила, что в этом случае истцы имеют право взыскать денежные средства, уже уплаченные клинике, а также стоимость будущего перелечивания в другом медицинском учреждении. По словам юриста, также взыскиваются компенсация морального вреда и штраф в размере 50% от общей присужденной суммы в пользу истца.

Ранее член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что супруги до 35 лет могут получить субсидию на покупку жилья. По его словам, молодая семья вправе получить социальную выплату не менее 30% расчетной стоимости жилья, а при наличии детей — не менее 35%.

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Юлия Барышникова
Ю. Барышникова
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