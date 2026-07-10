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10 июля 2026 в 17:10

«Ахинея»: Захарова отреагировала на слухи о выездных визах для россиян

Захарова опровергла слухи о якобы планах МИД РФ ввести выездные визы для россиян

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Сообщения СМИ о якобы ведущейся разработке в МИД РФ закона о введении выездных виз для россиян не соответствуют действительности, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в комментарии ТАСС. Она назвала курсирующую информацию ахинеей.

Ахинея, — сказала дипломат.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович на полях XVI выставки «Иннопром» заявил, что Сербия сохранит безвизовый режим для граждан РФ. Он заверил, что россияне являются гостями республики, и подтвердил возможность полетов прямыми рейсами из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также из Сочи на недавно открытом маршруте Белград — Нижний Новгород.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Кипр возобновит прием заявлений на визы через центры BLS International в России с 6 июля. Заявления можно будет подавать в посольстве в Москве и генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, а также в визовых центрах в восьми городах РФ. Стоимость сервисного сбора в визовом центре зафиксирована на уровне €5 (440 рублей) без учета НДС, при этом заявителям также предложат перечень дополнительных платных услуг.

Власть
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Мария Захарова
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