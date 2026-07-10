Глава Тувы призвал с достоинством проводить погибших девочек

Погибших девочек Айлану и Амину нужно проводить в последний путь с достоинством, написал глава Тувы Владислав Ховалыг в своем канале в МАКСе. Он призвал сохранять спокойствие, проявить мудрость, сплоченность и стойкость. По его мнению, не нужно разыгрывать скандалы из-за произошедшего.

Сейчас не время для споров, взаимных обвинений или поиска виновных в социальных сетях. Пожалуйста, не поддавайтесь на провокации, не распространяйте слухи и домыслы. Семьям погибших, как никогда, нужны наши тихие молитвы, поддержка и покой. Любые обсуждения и действия лишь увеличивают их боль, — заявил Ховалыг.

Он предложил землякам объединиться в общем сочувствии и оказать помощь семьям погибших. Глава региона также написал эти слова на тувинском языке. Ховалыг попросил не распространять ложную информацию и отнестись с уважением к родным девочек.

Ранее стало известно, что самая вероятная причина смерти девочек — утопление. Такой вывод сделали судмедэксперты. Они также заявили, что не нашли на телах девочек признаков насильственной смерти.