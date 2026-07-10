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10 июля 2026 в 08:03

Названа предварительная причина смерти двух девочек в Туве

СК: предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Предварительной причиной смерти двух девочек, которые пропали в Кызыле 1 июля, стало утопление, заявило СУ СК России по Республике Тыва в своем канале на платформе МАКС. Для установления точной причины смерти были назначены судебно-медицинские экспертизы. Специалисты подтвердили отсутствие на телах признаков насильственной смерти.

Предварительная причина смерти двух девочек в Туве — утопление, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тела школьниц обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между ними составляет около 71 км. Оба населенных пункта расположены на берегу Енисея. Родители уже опознали тела своих детей.

До этого глава республики Владислав Ховалыг заявил, что семьям погибших девочек будет оказана вся необходимая материальная помощь и психологическая поддержка. Он также выразил соболезнования родным и близким несовершеннолетних, отметив, что это «тяжелые минуты для каждого».

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