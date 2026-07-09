Родители пропавших в Туве школьниц опознали тела детей

Родители пропавших в Кызыле девочек опознали тела своих детей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Республике Тыва. Детей искали с 1 июля.

Тела обнаруженных девочек опознаны родителями, — сообщили в ведомстве.

Представители Следственного комитета России заявляли, что осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти. По данным ведомства, на месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее сообщалось, что тела обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет около 71 км. Оба села расположены на берегу Енисея. От Сукпака до Ийи-Тала по трассе А-162 можно добраться примерно за 50 минут.

До этого стало известно, что спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках детей. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонара. Всего в поисковых мероприятиях были задействованы 717 человек и 180 единиц техники, включая 41 плавсредство и 12 беспилотников.