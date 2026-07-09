В СКР сделали первые выводы после осмотра тел погибших в Туве школьниц

В СКР сделали первые выводы после осмотра тел погибших в Туве школьниц СК: осмотр тел погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти

Осмотр погибших в Туве девочек не выявил признаков насильственной смерти, заявили представители Следственного комитета России в своем канале на платформе МАКС. По данным ведомства, на месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты.

В ходе осмотра тел погибших с участием судебно-медицинского эксперта признаков, свидетельствующих о насильственном характере смерти несовершеннолетних, не обнаружено, — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что тело одной из школьниц нашли на берегу реки Енисей в районе села Сукпак Кызылского района. Позднее в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района было обнаружено тело второй девочки. Расстояние между населенными пунктами составляет около 71 километра.

До этого в Иркутской области было обнаружено тело пропавшего во время сплава ребенка. По информации источника, мальчика нашли у берега в Шелеховском районе. При этом уточняется, что школьник регулярно сопровождал родителей в подобных путешествиях с годовалого возраста и умел плавать.