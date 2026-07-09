В Иркутской области нашли мертвым пропавшего при сплаве мальчика

В Иркутской области обнаружено тело пропавшего во время сплава ребенка, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, мальчика нашли у берега в Шелеховском районе.

Ребенок регулярно сопровождал родителей в подобных путешествиях с годовалого возраста и умел плавать. Однако в этот раз в поездку с ним отправилась только мать. Помощь ребенку пытались оказать двое мужчин. Один из них погиб, поиски второго продолжаются.

Ранее сообщалось, что мальчика унесло течением реки Иркут. Группа из 49 человек, среди которых был ребенок, сплавлялась по реке на рафтах с инструктором. Во время остановки на привал течение внезапно унесло мальчика.

Пресс-служба регионального управления МВД России по Туве сообщила, что две 13-летние школьницы пропали в республике. Девочки ушли из дома вечером 1 июля и обратно не вернулись. По данным ведомства, они могли быть на берегу Енисея.

До этого в правоохранительные органы поступило сообщение о розыске девушки и ее пятилетнего ребенка, которые 29 июня покинули место проживания в городе Ачинске Красноярского края и до сих пор не дали о себе знать. Информация с приметами матери и малыша передана всем патрульным службам, а сотрудники МВД устанавливают контакты из их окружения.