Глава Тувы обратился к родителям погибших девочек Губернатор Тувы: семьям погибших школьниц будет оказана вся необходимая помощь

Семьям двух 12-летних девочек, погибших в Туве, будет оказана вся необходимая помощь, написал глава республики Владислав Ховалыг в Telegram-канале. Он также выразил соболезнования родным и близким несовершеннолетних.

Семьям будет оказана вся необходимая материальная помощь и психологическая поддержка, — подчеркнул Ховалыг.

Представители СК России заявляли, что в ходе осмотра тел погибших девочек признаки насильственной смерти не были выявлены. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты.

Спасатели обследовали более 100 км прибрежной зоны в поисках детей. За сутки поисковые группы прошли участок от села Ийи-Тал до города Шагонара. Всего в поисковых мероприятиях были задействованы 717 человек и 180 единиц техники, включая 41 плавсредство и 12 беспилотников.

Ранее руководитель следственного управления СК РФ по Республике Тыва Константин Столбин сообщил, что по делу об исчезновении девочек отрабатываются три основные версии. Одна из них предполагает возможное утопление.