Следователи рассматривают разные версии пропажи девочек в Туве

Три основные версии отрабатываются следователями по делу об исчезновении двух девочек в Кызыле, сообщил руководитель следственного управления СК РФ по Республике Тыва Константин Столбин. По его словам, которые передает ТАСС, это может быть возможное утопление, суицид и совершение против них противоправных действий.

На сегодняшний день мы видим три основные версии безвестного исчезновения детей. Это возможное утопление малолетних, возможное совершение противоправных действий в отношении них и возможный суицид. Все эти версии отрабатываются, — сказал Столбин.

Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей республики незамедлительно сообщать в экстренные службы любую информацию о местонахождении двух пропавших в Кызыле девочек 2013 года рождения. Ситуация с поиском детей находится у руководителя региона на личном контроле.

До этого старший помощник руководителя СУ СК России по Туве Алла Нурсат заявила, что следователи обнаружили обувь одной из пропавших в Кызыле девочек. Находку сделали в 400 метрах от места исчезновения.