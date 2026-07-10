Задержание и допрос в аэропорту Манчестера продюсера RT Джеймса Скотта лежит в русле русофобской модели поведения Лондона, говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат призвала международные организации провести объективную оценку политики репрессий, которую Британия применяет к независимым средствам массовой информации.

Эта показательная акция устрашения полностью вписывается в агрессивную русофобскую модель поведения Лондона, о которой мы не раз говорили, — подчеркнула дипломат.

Ранее Скотт, который является гражданином Великобритании, сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера. По словам британца, сотрудников полиции интересовали его политические взгляды и возможные связи с российскими чиновниками.

Представитель МИД России в ответ поинтересовалась у Лондона, почему там ни разу не задержали президента Украины Владимира Зеленского. Дипломат указала на двойные стандарты королевства в вопросах борьбы с террористической угрозой. До этого главред RT Маргарита Симоньян отметила, что Европа называет себя демократической и уважающей свободу слова, но в действительности отключила все разумные голоса и больше не может их слышать.