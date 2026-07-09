Полиция Британии пыталась узнать «политические взгляды кошки» сотрудника RT

Продюсер телеканала RT Джеймс Скотт, который является гражданином Великобритании, сообщил, что его 2,5 часа допрашивали в аэропорту Манчестера. По словам британца, сотрудников полиции интересовали его политические взгляды и возможные связи с российскими чиновниками.

Они отвели меня в маленькую комнату и сказали: «Джеймс, вы задержаны на основании статьи 3 Закона о борьбе с терроризмом». По сути, это значит, что меня подозревают или, возможно, обвиняют в нанесении вреда Великобритании. Я чувствовал себя как на допросе, это продлилось 2,5 часа. Они были особенно заинтересованы в моих политических взглядах и политических взглядах моей семьи. В какой-то момент я подумал, что они спросят, какие политические взгляды у моей кошки. Это было смешно, — рассказал Скотт.

Ранее суд оставил в силе меру пресечения в виде заключения под стражей главному редактору Telegram-канала «Сапа» Алине Джикаевой, обвиняемой в даче взятки в составе группы лиц сотруднику полиции за получение служебной информации. Она была задержана в апреле.

До этого сообщалось о завершении следствия в отношении главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой. Обвиняемые журналисты признали вину и активно содействовали расследованию уголовного дела.