14 апреля 2026 в 19:07

Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву задержали за взяточничество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева была задержана сотрудниками правоохранительных органов во вторник, 14 апреля, сообщает СК России в MAX. Ее и еще одного полицейского подозревают во взяточничестве.

Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале. В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Джикаева по договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по городу Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке, содержащие персональные данные граждан.

Ранее суд признал бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

До этого стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку»: речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

Названо последствие провала переговоров по Ирану
Политолог рассказал, от кого исходит главная угроза Евросоюзу
Два изрезанных тела нашли в Подмосковье
Похитили диверсанты, попал в рабство: новые версии пропажи Героя РФ в Юрге
«Не терплю»: Лукашенко раскрыл главную свою черту характера
Базу «Миротворца» пополнили сценаристы сериала «Свои»
Гарнизон ВСУ в Константиновке остался без «подпитки»
Минимум 250 человек пропали после крушения судна в районе Бангладеш
Бастрыкин взял на контроль смерть москвички от укола во время подтяжки рук
Бизнес Малышевой заработал почти 700 млн за год
ЧП на пороховом заводе в Казани 14 апреля: что известно, число пострадавших
Кадыров получил орден за вклад в развитие цементной промышленности России
ФСБ взяла киллера СБУ, позор Каллас, смертельная атака на Елец: что дальше
Когда лучше покупать доллары и евро для отпуска: советы экспертов
Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров
Раскрыто число пострадавших при пожаре на Казанском пороховом заводе
Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня
В Колумбии объявили войну бегемотам Эскобара
Названа причина пожара на Казанском пороховом заводе
Ошпаренная пассажирка заставила авиакомпанию выплатить 100 тыс. рублей
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
