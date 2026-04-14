Главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву задержали за взяточничество

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева была задержана сотрудниками правоохранительных органов во вторник, 14 апреля, сообщает СК России в MAX. Ее и еще одного полицейского подозревают во взяточничестве.

Главным следственным управлением СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении главного редактора Telegram-канала «Сапа» Алины Джикаевой и оперативного дежурного ДЧ УМВД России по г. Махачкале. В зависимости от роли каждого они подозреваются в превышении должностных полномочий, получении взятки и даче взятки, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, Джикаева по договоренности с оперативным дежурным ДЧ УМВД России по городу Махачкале получала сведения о происшествиях и оперативной обстановке, содержащие персональные данные граждан.

Ранее суд признал бывшего заместителя главы Минобороны России генерала армии в отставке Павла Попова виновным в получении особо крупной взятки и должностных преступлениях и приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Фигуранта уголовного дела также оштрафовали на 85 млн рублей.

До этого стало известно, что силовики задержали «мэра-недельку»: речь идет о временно исполняющем обязанности главы Нововоронежа Юрии Черенкове. Чиновник получил эту должность в начале месяца, 1 апреля. По предварительной информации, Черенков был пойман на подкупе. Возбуждено дело о получении взятки в крупном размере.

