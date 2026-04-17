Глава Северной Осетии назвал причину взрыва в мусорном контейнере

Причиной взрыва во Владикавказе могли стать взрывоопасные предметы в мусорном контейнере, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. В результате ЧП погиб один человек.

Друзья, 10 апреля во Владикавказе произошло ЧП, в результате которого погибли трое жителей республики. Сегодня произошел еще один несчастный случай, причиной которого, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы, оказавшиеся в мусорном контейнере. Опять погиб человек. Возбуждено уголовное дело, — написал он.

Ранее Меняйло сообщил, что специалисты приняли решение отбуксировать на полигон мусоровоз, в котором произошел смертельный взрыв во время погрузки контейнеров. Он уточнил, что проводить полную проверку содержимого на месте ЧП слишком рискованно для окружающих.

До этого сообщалось, что, по одной из версий, взрыв во Владикавказе мог произойти из-за попадания в мусорный контейнер пиротехники со склада, сгоревшего неделю назад. По информации источников, предыдущее происшествие привело к гибели двух человек и ранению еще 14 граждан.