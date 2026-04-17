Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 09:28

Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе

Mash: взрыв во Владикавказе мог прогреметь из-за остатков пиротехники

Сотрудники МЧС России на месте взрыва в Промышленном округе на улице Партизанской во Владикавказе. Фото: МЧС РФ/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Взрыв во Владикавказе, в результате которого погиб сотрудник коммунальных служб, мог произойти из-за попадания в мусорный контейнер пиротехники со склада, сгоревшего неделю назад, сообщает Telegram-канал Mash. Предыдущее происшествие привело к гибели двух человек и ранению еще 14 граждан.

Взрыв на мусорной площадке поблизости от места прошлого ЧП прогремел 17 апреля во время плановой уборки территории.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло добавил, что контейнер отвезут на полигон, где специалисты выгрузят мусор и проверят на наличие возможных взрывоопасных предметов и веществ. Следователи продолжают изучать место ЧП.

Взрыв на складе прогремел 10 апреля. Инцидент случился на улице Августовских Событий. После детонации оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». По информации властей, пострадали 14 человек, еще двое умерли. Позже в больнице скончался третий пострадавший.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Полиция задержала подозреваемых в незаконном производстве пиротехники на складе, где произошел взрыв.

Регионы
Северная Осетия
Владикавказ
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.