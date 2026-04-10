Глава Северной Осетии озвучил новые цифры по пострадавшим при взрыве Меняйло: число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось до 14 человек, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. Он уточнил, что среди них — еще один, второй по счету несовершеннолетний.

14:05: число пострадавших — 14 человек. Два пациента госпитализированы в РКБ. В ДРКБ доставлен также еще один ребенок, — написал Меняйло.

