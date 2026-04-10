Пожар на складе пиротехники во Владикавказе охватил огромную площадь

Площадь пожара на месте взрыва склада с пиротехникой в центре Владикавказа составляет 750 квадратных метров, а площадь обрушения конструкций здания достигла 800 «квадратов», сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Там также уточнили, что группировка сил и средств на месте происшествия увеличена до 195 человек и 49 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в центре Владикавказа на улице Августовских событий произошел мощный взрыв, в результате которого оказалось частично разрушено здание склада стройматериалов компании «ХДМ». Как отметил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, число пострадавших при взрыве увеличилось до 10 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии.

Также пожар произошел в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани. В пресс-службе МЧС ХМАО сообщили, что возгорание возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал. Пожарные ликвидировали очаг на площади четыре квадратных метра. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники.