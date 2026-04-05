05 апреля 2026 в 12:06

В ХМАО 30 детей эвакуировали из горящего торгово-развлекательного центра

В Нягани загорелся торговый центр «Оазис Плаза»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО. Возгорание, как указали в ведомстве, возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал.

Самостоятельно эвакуировались 80 человек, в том числе 30 детей, — добавили в МЧС.

Пожарные ликвидировали очаг на площади четыре квадратных метра. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

Ранее сообщалось, что пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Ростовской области охватил три здания. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка, к тому же в МЧС сообщали об угрозе распространения огня.

Рано утром 23 марта в центре Санкт-Петербурга произошло возгорание в административном здании на 5-й Советской улице. В бизнес-центре вспыхнул пожар, которому из-за сложности работ присвоен дополнительный номер 1-бис. На месте происшествия работали спасатели, пострадавших нет.

В Нижнекамске, в районе завода «Нижнекамскнефтехим», произошел мощный взрыв, отзвуки которого ощущались во многих районах города. Очевидцы сообщили, что взрывная волна была настолько сильной, что вызвала колебания зданий.

