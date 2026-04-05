В ХМАО 30 детей эвакуировали из горящего торгово-развлекательного центра В Нягани загорелся торговый центр «Оазис Плаза»

В торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО. Возгорание, как указали в ведомстве, возникло в одном из вещевых магазинов на втором этаже, никто не пострадал.

Самостоятельно эвакуировались 80 человек, в том числе 30 детей, — добавили в МЧС.

Пожарные ликвидировали очаг на площади четыре квадратных метра. К тушению привлекались 23 сотрудника МЧС и семь единиц техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели.

