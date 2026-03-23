В центре Петербурга вспыхнуло административное здание

В центральной части Санкт-Петербурга вспыхнул пожар в административном здании на 5-й Советской улице, где располагается бизнес-центр, рассказали в ГУ МЧС России по городу. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы ранним утром, и к 09:45 из-за сложности работ рангу пожара был присвоен дополнительный номер 1-бис.

В двух-трехэтажном административном здании размером 20х50 метров происходит горение обстановки на площади 12 кв. метров и горение в перекрытиях между <...> этажами, площадь горения уточняется, — сказали в ведомстве.

На месте происшествия работают 32 человека личного состава и еще восемь единиц спецтехники, которые пытаются остановить распространение огня между первым и третьим этажами. К настоящему моменту сведения о пострадавших не поступали, спасатели продолжают проливку конструкций.

Ранее в Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве, при котором погибло трое человек и еще четыре — пострадали. Одного из погибших нашли на лестничной клетке. Возгорание локализовано. На месте работают экстренные службы. Всего спасен 21 человек, среди них пять детей.