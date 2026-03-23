Место смертельного пожара в Москве попало на видео Появились кадры смертельного пожара в многоэтажном доме в центре Москвы

В Сети появились кадры пожара в жилом многоэтажном доме в Москве, при котором погибло трое человек и еще четыре — пострадали. По информации Telegram-канала SHOT, возгорание локализовано. На месте работают экстренные службы. Всего спасен 21 человек, среди них пять детей. Одного из погибших нашли на лестничной клетке.

Пожар произошел в девятиэтажном жилом доме в центре Москвы на Николоямской улице. Возгорание началось около 04:00 по московскому времени в квартире на втором этаже и быстро распространилось на лестничную клетку.

Ранее на Ярославском вокзале в Москве загорелся вагон поезда дальнего следования. В результате пострадали как минимум три человека.

До этого пожар вспыхнул в квартире жилого многоэтажного дома на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. В частности, огонь охватил трехкомнатную квартиру. Площадь пожара достигла 50 квадратных метров. По предварительной оценке, пострадал один человек, его уже поместили в медицинское учреждение. Причина возгорания к настоящему времени не установлена.